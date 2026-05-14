وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الهيدروجين النظيف.

– أخصائي دعم إداري.

– خبير تخطيط وتطوير أعمال الشركات الكبرى.

– أخصائي تقييم ومتابعة أعمال الشركات الكبرى.

– مهندس خبير الإدارة الفنية للمنشآت.

– أخصائي أول نظام الموارد الحكومية.

– أخصائي النشر والتقارير.

– مدير مكتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2026م.

