وفاة الفنانة المصرية سهير زكي عن عمر ناهز 81 عاماً

أعلن الإعلامي المصري ممدوح موسى، اليوم السبت، وفاة الفنانة المعتزلة سهير زكي، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث كتب منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “البقاء لله في وفاة الفنانة سهير ذكي الله يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وكل محبيها”.
وكانت الفنانة سهير زكي قد تعرضت منذ عدة أشهر لأزمة صحية شديدة، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث كانت تعاني من جفاف شديد ومشكلات بالرئة وعدم القدرة على التنفس، وظلت بالعناية المركزة لفترة طويلة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم السبت.
وتُعد سهير زكي واحدة من أبرز علامات الفن المصري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعلى مدار مسيرتها، شاركت في أكثر من 50 عملاً سينمائياً جمعت فيها بين التمثيل والاستعراض، قبل أن تتخذ قراراً حاسماً بالاعتزال في أوائل التسعينيات.
ومنذ ذلك الحين، اختارت سهير زكي الابتعاد التام عن بريق الأضواء والكاميرات، مفضلة حياة هادئة بعيداً عن صخب الوسط الفني لمدة تجاوزت الثلاثين عاماً.