Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده Icon مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

مشاهير
بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية سهير زكي عن عمر ناهز 81 عاماً

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٦ مساءً
وفاة الفنانة المصرية سهير زكي عن عمر ناهز 81 عاماً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الإعلامي المصري ممدوح موسى، اليوم السبت، وفاة الفنانة المعتزلة سهير زكي، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث كتب منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “البقاء لله في وفاة الفنانة سهير ذكي الله يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وكل محبيها”.

وفاة الفنانة سهير زكي

وكانت الفنانة سهير زكي قد تعرضت منذ عدة أشهر لأزمة صحية شديدة، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث كانت تعاني من جفاف شديد ومشكلات بالرئة وعدم القدرة على التنفس، وظلت بالعناية المركزة لفترة طويلة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم السبت.

وتُعد سهير زكي واحدة من أبرز علامات الفن المصري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعلى مدار مسيرتها، شاركت في أكثر من 50 عملاً سينمائياً جمعت فيها بين التمثيل والاستعراض، قبل أن تتخذ قراراً حاسماً بالاعتزال في أوائل التسعينيات.

ومنذ ذلك الحين، اختارت سهير زكي الابتعاد التام عن بريق الأضواء والكاميرات، مفضلة حياة هادئة بعيداً عن صخب الوسط الفني لمدة تجاوزت الثلاثين عاماً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد