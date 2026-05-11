وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة

قالت عائلة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة إنه توفي الإثنين عن عمر ناهز 92 عامًا بعد أن قضى الأسابيع القليلة الماضية في العناية الطبية ⁠الفائقة بسبب أمراض الشيخوخة.

وكتب نجله أحمد أبو زهرة على فيسبوك تعليقا مصحوبا بصورة الفنان الراحل قال فيه “صعدت روحه الطاهرة إلى السماء. مات من علمني أن الدين معاملة الناس وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان ‌الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده”.

وأضاف: “مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها ‌يعلي من قيم الإنسانية ‌العظيمة في كل أعماله الفنية.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة”.

ونعت وزيرة الثقافة جيهان زكي أبو زهرة في بيان قالت فيه إن الراحل “كان ابنا أصيلا للمسرح المصري، وأحد رموزه البارزين، حيث ارتبط اسمه بالمسرح القومي وقدم على خشبته أعمالا خالدة أسهمت ‌في إثراء الحركة الثقافية والفنية” مؤكدة أن ‌رحيله “يمثل خسارة كبيرة للساحة ⁠الثقافية والفنية، لما امتلكه من موهبة فريدة وحضور إنساني وفني رفيع”.

وولد أبو زهرة عام 1934 بمحافظة دمياط الساحلية لأسرة متوسطة وانتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان يعمل معلما للغة ⁠العربية.