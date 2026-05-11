Icon

الدولار يرتفع قليلًا متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم  Icon حرس الحدود ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في جازان Icon خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي خلال موسم الحج Icon فيصل بن فرحان يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية Icon تنظيم الإعلام تتخذ الإجراءات النظامية بحق 49 مخالفًا Icon القبض على مقيمَين لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية Icon تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن التوجيهات المتعلقة بالحج Icon دليل الطرق لموسم حج 1447.. أبرز المسارات البرية المؤدية إلى مكة المكرمة Icon المنظومة الرقمية للحج.. خدمات ذكية تُثري تجربة الحاج في المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

مشاهير

وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ مساءً
وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت عائلة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة إنه توفي الإثنين عن عمر ناهز 92 عامًا بعد أن قضى الأسابيع القليلة الماضية في العناية الطبية ⁠الفائقة بسبب أمراض الشيخوخة.

وكتب نجله أحمد أبو زهرة على فيسبوك تعليقا مصحوبا بصورة الفنان الراحل قال فيه “صعدت روحه الطاهرة إلى السماء. مات من علمني أن الدين معاملة الناس وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان ‌الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده”.

وأضاف: “مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها ‌يعلي من قيم الإنسانية ‌العظيمة في كل أعماله الفنية.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة”.

ونعت وزيرة الثقافة جيهان زكي أبو زهرة في بيان قالت فيه إن الراحل “كان ابنا أصيلا للمسرح المصري، وأحد رموزه البارزين، حيث ارتبط اسمه بالمسرح القومي وقدم على خشبته أعمالا خالدة أسهمت ‌في إثراء الحركة الثقافية والفنية” مؤكدة أن ‌رحيله “يمثل خسارة كبيرة للساحة ⁠الثقافية والفنية، لما امتلكه من موهبة فريدة وحضور إنساني وفني رفيع”.

وولد أبو زهرة عام 1934 بمحافظة دمياط الساحلية لأسرة متوسطة وانتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان يعمل معلما للغة ⁠العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد