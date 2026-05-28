وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا

اندلع اليوم حريق في منطقة ناكورو بوسط كينيا أودى ​بحياة 10 طالبات على الأقل.

وأوضح قائد الشرطة الإقليمي صامويل نداني أن فرق ​الإنقاذ الطارئة تمشط سكن أكاديمية أوتوميشي للبنات, إذ اندلع الحريق ‌حوالي الساعة الواحدة صباحًا (22:00 ​بتوقيت جرينتش), مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء والشرطة منتشرون ‌في المكان لمكافحة النيران ​وإجلاء الطالبات ​الأخريات.