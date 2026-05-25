وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض

أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض وفرة الأضاحي في أسواق المنطقة واستقرار الإمدادات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في ظل متابعة ميدانية مستمرة من الفرق الرقابية والبيطرية، ورفع جاهزية الأسواق والمسالخ ونقاط البيع المؤقتة بمدينة الرياض والمحافظات.

وأوضح الفرع أن أسواق المواشي تشهد تدفقات يومية عالية من مختلف أنواع الأضاحي، وسط تنوع كبير في المعروض يلبي احتياجات المستفيدين، مع توفر كميات مناسبة من الضأن النجدي والنعيمي والسواكني والماعز والإبل، إلى جانب استمرار أعمال المتابعة اليومية للأسعار وحركة السوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الفرع إلى أن المؤشرات الميدانية تؤكد استقرار الأسعار وتوفر الخيارات المناسبة لجميع الشرائح، مبينًا أن بعض الأسعار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس واقع الأسواق بشكل دقيق، خصوصًا أن هناك تفاوتًا طبيعيًا في الأسعار بحسب النوع والحجم والعمر ومواقع البيع والخدمات المقدمة.

وبيّن الفرع أن نقاط البيع المؤقتة بمدينة الرياض تمثل خيارًا إضافيًا داعمًا للأسواق الدائمة، وتسهم في تعزيز سهولة الوصول للمستهلكين وتخفيف الضغط التشغيلي، وجرى دعم عدد منها بمسالخ مؤقتة وخدمات تشغيلية مساندة لتسهيل إجراءات الذبح النظامي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين خلال الموسم.

وأكد فرع الوزارة أن الفرق البيطرية والرقابية تواصل أعمالها المكثفة داخل الأسواق ونقاط البيع والمسالخ، للتحقق من سلامة الأضاحي، وتطبيق الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ومتابعة الرفق بالحيوان، والتعامل مع المخالفات وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وأشار إلى استمرار إصدار نشرات يومية لرصد حركة الأسواق ومتوسط الأسعار في أبرز محافظات المنطقة؛ بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي لدى المستفيدين، وتمكينهم من الاطلاع على واقع السوق بصورة مباشرة.

ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى شراء الأضاحي من الأسواق النظامية ونقاط البيع المعتمدة، والاستفادة من خدمات المسالخ النظامية والمؤقتة خلال أيام العيد، بما يسهم في المحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة وجودة الخدمات المقدمة.

وأكد فرع “بيئة الرياض” استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية طوال موسم عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق انسيابية العمل في أسواق النفع العام والمسالخ بمختلف محافظات المنطقة.