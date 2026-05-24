وفرة وتنوع في الأضاحي بأسواق المواشي بالجوف

تشهد أسواق المواشي في منطقة الجوف حراكًا اقتصاديًا نشطًا مع اقتراب عيد الأضحى 1447هـ، وتتسم بوفرة وتنوع في المعروض من الأضاحي، مع إقبال متزايد على شراء الأغنام بأنواعها المختلفة سواء المحلية أو الأنواع المستوردة الأخرى.

وأوضح عدد من تجار المواشي أن حركة البيع تشهد إقبالًا لافتًا، حيث تتراوح أسعار الأضاحي هذا العام ما بين 1600 إلى 2000 ريال، مؤكدين حرص الأهالي على انتقاء الأضحية السليمة والمستوفية للشروط الشرعية والصحية، في ظل توفر كميات كافية من المواشي لتلبية الطلب خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف استعداداته لاستقبال الذبائح خلال أيام العيد في المسالخ التابعة له، بتهيئة الكوادر البيطرية والمراقبين والعاملين لضمان فحص وتجهيز وتسليم الذبائح في المسلخ المركزي بسكاكا ومختلف المسالخ بالمنطقة ومحافظاتها.

وتتضمن الخطة التشغيلية تكثيف الرقابة الميدانية للتأكد من التزام جميع نقاط الذبح المرخصة بالاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يضمن سلامة وصحة الأهالي.

وكثف الفرع جهوده التوعوية، مقدمًا حزمة من الإرشادات للمتسوقين عند شراء أضحية العيد، ومن أبرزها التأكد من حيوية الأضحية ونشاطها، وأن تكون العينان صافيتين دون احمرار أو اصفرار، مع فحص سلامة الصوف والجلد من الجروح أو البقع، والتأكد من خلو الذبيحة من الإفرازات أو الرشح أو أي التهابات بالفم، إلى جانب التأكد من امتلاء منطقة الظهر والرقبة ومقدمة الصدر، لضمان اختيار أضحية سليمة ومكتملة المواصفات.