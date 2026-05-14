وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي بمكة المكرمة ويطّلعون على إرث الوحي والتاريخ الإسلامي

يشهد حي حراء الثقافي في مكة المكرمة توافد أعداد متزايدة من ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات ثقافية وإثرائية تهدف إلى تعريفهم بتاريخ الوحي والسيرة النبوية، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة في العناية بالمواقع التاريخية والثقافية المرتبطة بالإسلام، بما يثري تجربة الحجاج والمعتمرين خلال وجودهم في العاصمة المقدسة.

ويُعد الحي من أبرز الوجهات الثقافية في مكة المكرمة، لما يضمه من مرافق ومعارض وتجارب تفاعلية تستعرض مراحل نزول الوحي، وسيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى جانب تقديم محتوى معرفي وتاريخي بعدة لغات، يراعي تنوع الثقافات واللغات التي يحملها الزوار.

ويحرص ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للحي على التوجه إلى جبل حراء الذي يحتضن غار حراء، المكان الذي شهد نزول أولى آيات القرآن الكريم على النبي -صلى الله عليه وسلم- في مشهد إيماني وروحاني يستحضر بداية الرسالة الإسلامية، ويجسد ارتباط مكة المكرمة بتاريخ الإسلام ومكانتها في قلوب المسلمين حول العالم.



ويضم الحي مجموعة من المرافق الثقافية والمعرفية، من أبرزها متحف القرآن الكريم، الذي يُعد الأول من نوعه المتخصص في إبراز تاريخ المصحف الشريف وعلومه، من خلال مقتنيات نادرة ومخطوطات تاريخية وتقنيات عرض حديثة تسهم في تقديم تجربة معرفية متكاملة للزوار.

ويستعرض المتحف نماذج متنوعة من المصاحف النادرة التي تعكس عناية المسلمين عبر العصور بكتاب الله الكريم، إضافة إلى مصاحف مخطوطة تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، ولوحات فنية وزخرفية مستوحاة من الآيات القرآنية وفنون الخط العربي الإسلامي، وصولًا إلى ما تقدمه المملكة اليوم من جهود كبيرة في طباعة المصاحف وترجمتها ونشرها بمختلف لغات العالم عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ويضم الحي معرض الوحي، الذي يُقدّم تجربة معرفية وتفاعلية تستعرض مراحل نزول الوحي على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من خلال عروض بصرية وسمعية وتقنيات حديثة تحاكي البيئة التاريخية لغار حراء، بما يسهم في تعزيز ارتباط الزوار بالسيرة النبوية واستحضار اللحظات الأولى لبداية الرسالة الإسلامية بأسلوب معرفي معاصر.

ويقدّم الحي تجارب تفاعلية وتقنيات عرض رقمية حديثة تسهم في نقل الزائر إلى أجواء تاريخية تحاكي تفاصيل السيرة النبوية، إذ تتضمن الجولات عروضًا مرئية وصوتية، ومجسمات توضيحية، ومواد معرفية متعددة اللغات، تساعد الزوار على فهم الأحداث التاريخية المرتبطة بمكة المكرمة وبداية الدعوة الإسلامية بأسلوب معاصر يجمع المعرفة والتقنية.

ويشكّل الحي محطة ثقافية مهمة لوفود الحجاج والمعتمرين، الذين يحرص كثير منهم على توثيق زياراتهم للموقع والتعرف على معالمه المختلفة، لا سيما مع ما يوفره من بيئة منظمة وخدمات متكاملة ومرافق مهيأة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار على مدار العام.



وتأتي هذه الزيارات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التجربة الثقافية والدينية لضيوف الرحمن، وإبراز العمق الحضاري والتاريخي لمكة المكرمة، من خلال تطوير المواقع التاريخية والإثرائية وتحويلها إلى وجهات معرفية وثقافية متكاملة تسهم في تعريف الزوار بتاريخ الإسلام ورسالته السمحة.

ويُسهم حي حراء الثقافي في تعزيز الوعي التاريخي والثقافي لدى الزوار، عبر محتوى معرفي يجمع التوثيق التاريخي والأساليب الحديثة في العرض، بما يعكس اهتمام المملكة بالعناية بالمواقع الإسلامية ذات البعد الحضاري والإنساني، ويؤكد رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بضيوف الرحمن.

ويوفّر الحي برامج وفعاليات ثقافية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتشمل أمسيات معرفية، ومعارض تفاعلية، وورش عمل ثقافية، إلى جانب فعاليات موسمية تُنظم خلال المواسم والإجازات، مما يجعله مركزًا ثقافيًا متجددًا يعكس الهوية الإسلامية والتاريخية لمكة المكرمة.

ويرى عدد من الزوار أن زيارة الحي تمثل تجربة ثرية تتجاوز الجانب السياحي، لما تحمله من أبعاد إيمانية وثقافية وتاريخية، حيث تمنحهم فرصة للتأمل في بدايات الرسالة الإسلامية والتعرف على تفاصيل مهمة من السيرة النبوية في الموقع الذي شهد نزول الوحي.

وفي ظل ما يشهده الحي من إقبال متنامٍ، تتواصل الجهود التشغيلية والتنظيمية لتقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن، تشمل تنظيم حركة الزوار، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه بعدة لغات، وتهيئة المرافق والخدمات بما يضمن راحة الزائرين وسهولة تنقلهم بين مرافق الحي المختلفة.

ويعكس حي حراء الثقافي نموذجًا حديثًا للمشروعات الثقافية والإثرائية في مكة المكرمة، التي تجمع الأصالة التاريخية والتقنيات الحديثة، وتُسهم في تعزيز حضور البعد الثقافي والمعرفي ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع المكانة الدينية والحضارية التي تحتلها مكة المكرمة في وجدان المسلمين حول العالم.

ويواصل الحي استقطاب الوفود والزوار من داخل المملكة وخارجها، بوصفه نافذة ثقافية تُعرّف بتاريخ الوحي والسيرة النبوية، وتجسّد جانبًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في إثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام، وتعزيز ارتباطهم بتاريخ الإسلام ومقدساته في مكة المكرمة.