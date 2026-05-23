ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.