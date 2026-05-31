ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

هيئة الإذاعة والتلفزيون توثق موسم حج 1447 بأكثر من 700 ساعة بث مباشر منفذ الوديعة يودّع الحجاج بعد أداء مناسكهم بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء الحج لعام 1447هـ مصادر أمريكية تكشف تعديلات ترامب بشأن الاتفاق مع طهران الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي تنبيه من رياح نشطة على حائل تستمر حتى الـ 8 مساء جيش الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 767 طلبًا للإعفاء الجمركي بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.
كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.
كما تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.