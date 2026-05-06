ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية من دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان.

تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ريوسي أكازاوا.

وخلال الاستقبال، جرى استعراض العلاقات الثنائية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خاصةً في مجالات الاقتصاد وموارد الطاقة، وتناول المستجدات الإقليمية والجهود المشتركة حيال التطورات في مضيق هرمز، والتأكيد على أهمية حرية وسلامة الممرات المائية الدولية بما يحفظ للمنطقة والعالم الأمن والاستقرار، ويضمن استمرار سلاسة إمدادات الطاقة.