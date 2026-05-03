ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان

سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير تقدم في محادثات واشنطن وطهران منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف.
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.