خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع نظيره السويدي وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة هطول أمطار الخير على منطقة الباحة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1% وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس” وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تونس توكلنا يتيح لمستفيدي مبادرة طريق مكة استعراض تصاريح الحج من بلدانهم
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
تسلّم الرسالة نيابةً عن سمو ولي العهد، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري.