ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

تسلّم الرسالة نيابةً عن سمو ولي العهد، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري.