خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع نظيره السويدي | هطول أمطار الخير على منطقة الباحة | ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا | ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1% | نجاح عملية فصل التوأم التنزاني "نانسي ونايس" | جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تونس | توكلنا يتيح لمستفيدي مبادرة طريق مكة استعراض تصاريح الحج من بلدانهم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ مساءً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

تسلّم الرسالة نيابةً عن سمو ولي العهد، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري.

