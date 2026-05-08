ولي العهد يتوج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الخلود

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الجمعة، المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والخلود، والتي أُقيمت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتوج ولي العهد فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الخلود بنتيجة 2-1، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة، وأدارها الحكم الألماني دانيال سيبرت.

وبدأ الخلود المباراة بقوة، بعدما افتتح راميرو إنريكي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح ناصر الدوسري في إعادة الهلال إلى أجواء اللقاء بإحراز هدف التعادل عند الدقيقة 42.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عاد الدوسري ليمنح الهلال التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الثاني، حافظ الهلال على تقدمه رغم المحاولات المتكررة من جانب الخلود لإدراك التعادل، لينجح الزعيم في حسم اللقب والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.