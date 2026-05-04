ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سمو ولي العهد -حفظه الله- عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما أكد سموه وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.