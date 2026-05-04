Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ مساءً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سمو ولي العهد -حفظه الله- عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما أكد سموه وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا...

السعودية
قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يصلون إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليهم
أخبار رئيسية

قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يصلون...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس رواندا ورئيسة وزراء اليابان
السعودية

ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس...

السعودية
ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا
أخبار رئيسية

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية
برعاية ولي العهد.. نائب أمير الرياض يحضر حفل تخريج الدفعة الثانية بمدارس مسك 2026
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. نائب أمير الرياض يحضر...

أخبار رئيسية