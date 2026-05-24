جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار Icon انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار Icon طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon ولي العهد يشارك في اتصالٍ جماعي مع الرئيس الأمريكي وعددٍ من قادة الدول العربية والإسلامية Icon قوات أمن الحج تضبط 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon الدرعية يحقق إنجازًا تاريخيًا ويصعد إلى دوري المحترفين السعودي Icon منظومة الطاقة والتشغيل في المسجد النبوي تخدم ضيوف الرحمن بكفاءة Icon وزير الصحة يزور مركز عمليات الحج التابع "للغذاء والدواء" ويتفقد جاهزية خدماته Icon زيلينسكي يرفض مقترح ميرتس بشأن وضع خاص لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي Icon ترامب: نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران

استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية الحالية،

ولي العهد يشارك في اتصالٍ جماعي مع الرئيس الأمريكي وعددٍ من قادة الدول العربية والإسلامية

المواطن- واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه اللّه- في اتصالٍ جماعي جرى أمس السبت 6 ذو الحجة 1447هـ (الموافق 24 مايو 2026م) مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة كل من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية المشير عاصم منير.

وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية الحالية، والإعراب عن بالغ التقدير لقيادة فخامة الرئيس ترمب وحرصه على التشاور والتنسيق مع قادة المنطقة، والتنويه بجهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، وبالجهود التي تبذلها دولة قطر، في سبيل التوصل لاتفاق ينهي التصعيد ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

