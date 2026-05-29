السعودية

ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية تشاد

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية تشاد
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد الدكتور عطالله الزايد.

كما حضره من الجانب التشادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ السيد امبانج حاجي أودي، ورئيس المحكمة الدستورية السيد جان بيرنارد باداري، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الدكتور إدريس صالح بشر، والوزير والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السيد دوسا إدريس ديبي اتنوا، والوزير ورئيس جهاز أمن الدولة (الاستخبارات) السيد إسماعيل سليمان لوني.

ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
