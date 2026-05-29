ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية تشاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد الدكتور عطالله الزايد.

كما حضره من الجانب التشادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ السيد امبانج حاجي أودي، ورئيس المحكمة الدستورية السيد جان بيرنارد باداري، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الدكتور إدريس صالح بشر، والوزير والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السيد دوسا إدريس ديبي اتنوا، والوزير ورئيس جهاز أمن الدولة (الاستخبارات) السيد إسماعيل سليمان لوني.