ولي العهد يهنئ بيتر ماجيار بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في المجر

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بيتر ماجيار، بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في المجر، وتشكيل الحكومة المجرية الجديدة ونيلها ثقة الجمعية الوطنية وأدائها اليمين الدستورية.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.