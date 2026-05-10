مصرع شخصين إثر ثوران بركان في إندونيسيا Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 497.5 ريال Icon هطول أمطار الخير على العاصمة المقدسة Icon بلومبرج: قطر تصدر أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب Icon بوتين: أعتقد أن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها Icon مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية Icon مصحف نادر من 60 صفحة يروي عناية المسلمين بالقرآن الكريم في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon أرامكو تُعلن نتائج الربع الأول من 2026: صافي الدخل 126 مليار ريال Icon هيئة بحرية: إصابة ناقلة بضائع بمقذوف قبالة سواحل قطر Icon

وول ستريت جورنال تزعم إنشاء إسرائيل موقعًا عسكريًا سريًا بصحراء العراق

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم هجماتها ضد إيران، ونفذت غارات جوية ضد قوات عراقية كانت “على وشك اكتشافه”.

وفي تقرير نشرته الصحيفة، أمس السبت، نقلت الصحيفة عن مصادر، بينهم مسئولون أمريكيون، أن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق بهدف دعم هجماتها ضد إيران.

غارات جوية في العراق

وذكر التقرير أن إسرائيل نفذت غارات جوية ضد قوات عراقية كانت “على وشك اكتشاف” هذا الموقع.

وأوضح أن تل أبيب نشرت قوات خاصة في الموقع الذي يعمل كمركز لوجستي لسلاح الجو الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن إسرائيل بنت الموقع السري على علم من الولايات المتحدة قبيل الهجمات على إيران مباشرة.

كما نقلت عن وسائل إعلام عراقية أن راعي غنم أبلغ عن رؤيته أنشطة عسكرية غير اعتيادية في المنطقة، بما في ذلك تحليق مروحيات، وأن الجيش العراقي أرسل قوات إلى المنطقة للتحقيق في الوضع.

وزعمت أن إسرائيل أبقت تلك القوات العراقية بعيدة عن الموقع عبر غارات جوية.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على هذا الموضوع، كما لم يصدر بعد تعقيب رسمي من الجانب العراقي بهذا الخصوص.

 

