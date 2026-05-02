أكد التركيز على المرحلة الحالية

يايسله يؤكّد جاهزية الأهلي لمواجهة الأخدود في دوري روشن

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكّد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الأخدود، يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنادي الأهلي، حيث أكد يايسله أن الفريق ينتظر مواجهة تنافسية مميزة، ويدخلها بروح معنوية عالية بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، مبينًا أن الهدف في المرحلة الحالية يتمثل في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وأشار إلى التوجه لمنح بعض العناصر الجديدة فرصة المشاركة خلال المباريات المتبقية، في ظل الغيابات الناتجة عن الإصابات والإيقافات، موضحًا أن غياب لاعب بحجم جالينو يمثل خسارة في هذا التوقيت، خاصة بعد مستوياته المميزة وإسهاماته المباشرة في الانتصارات الأخيرة، مع استمرار الجهاز الطبي في متابعة حالته وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأبان أن الحديث عن ترتيبات الموسم المقبل لا يزال مبكرًا، في ظل تركيز الجهاز الفني الكامل على المواجهات القادمة، معبرًا عن ثقته في أهمية المرحلة الحالية بالنسبة للاعبين السعوديين لإثبات حضورهم، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الدولية.
وأوضح أن الفريق سيخوض مبارياته المقبلة على أرضه وبين جماهيره، مع السعي لاستثمار هذا الدعم لتحقيق نتائج إيجابية، مشيدًا بما يمتلكه اللاعبون من دافع وشغف نحو تحقيق الفوز.

