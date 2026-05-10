#يهمك_تعرف | آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في الرياض

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يحق للمؤجر في مدينة الرياض إلغاء التجديد التلقائي قبل انتهاء العقد بـ60 يومًا واختيار سبب الإلغاء رغبة المؤجر في الاستخدام الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

