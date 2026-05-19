Icon

الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية Icon البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ Icon السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة Icon هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام Icon من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر Icon إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده Icon تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ Icon الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة Icon “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار تعلن موعد إطلاق خدمة إلغاء التجديد التلقائي

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
#يهمك_تعرف | إيجار تعلن موعد إطلاق خدمة إلغاء التجديد التلقائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إن خدمة إلغاء التجديد التلقائي للاستخدام الشخصي غير متاحة حاليًا، وسيتم إطلاق الخدمة عبر منصة إيجار بتاريخ 20/05/2026م.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد