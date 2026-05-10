يهمك_تعرف | الحج والعمرة: التقديم على وظائف الوزارة عبر جدارات فقط

قالت وزارة الحج والعمرة إن التقديم على الوظائف الخاصة بالوزارة يتم من خلال بوابة جدارات وهي الجهة الرسمية للتوظيف بوزارة الحج والعمرة.

جاء ذلك ردًا من وزارة الحج والعمرة على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الأحد.

مزايا بطاقة نسك

وفي وقت سابق قالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس)، إن بطاقة نسك تساعد في توجيه الحاج إلى موقعه، وخدمته بسهولة، لتجربة أكثر تنظيمًا وراحة طوال الرحلة.

وأكدت وزارة الحج، أن البطاقة تساعد ضيوف الرحمن بشأن الحصول على الخدمات وتعزيز تنظيم الرحلة وتحديد موقع الحاج بدقة، وتيسير الوصول للوجهة المطلوبة واختصار الوقت أثناء التنقل.