يهمك_تعرف | الضمان الاجتماعي يحدد مهلة انتهاء الاعتراض على الأهلية

أعلن حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أنه لم يتبق سوى 14 يومًا فقط على انتهاء فترة تقديم طلبات الاعتراض على نتائج دورة الأهلية السابقة.
ودعا الضمان الاجتماعي، المستفيدين إلى سرعة استكمال طلبات الاعتراض وإرفاق المستندات المطلوبة قبل موعد الإغلاق المحدد في 27 من مايو الجاري.
وشدد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، على أهمية الالتزام بالمدة المحددة لضمان دراسة الطلبات ومراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة.
14 يوم متبقية على انتهاء فترة تقديم طلب الاعتراض على دورة الأهلية السابقة.. احرص على استكمال طلب الاعتراض وإرفاق المستندات المطلوبة قبل تاريخ 27 من هذا الشهر#الضمان_الاجتماعي
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) May 14, 2026