جمعية "مساجدنا على الطرق" تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي

#يهمك_تعرف | خطوات تعقب الحوالات والتحقق منها في شبكة إيجار

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إن الدفعة تصل للمؤجر خلال 5 أيام عمل باستثناء يومي الجمعة والسبت، ويمكن للمؤجر تعقب الحوالات والتحقق منها من خلال تسجيل الدخول على شبكة إيجار، الذهاب للمالية، تفاصيل الحوالات.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

