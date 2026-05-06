يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن بالتفصيل خطوات تقديم الطلب للأهلية من خلال تطبيق حساب المواطن لحل مشكلة الأهلية.
1- الدخول إلى تطبيق حساب المواطن
2- اختيار خانة ملف المستفيد
3- الدخول على تبويب الأهلية في أسفل الصفحة ومن ثم الضغط على على أيقونة إعادة تقديم الطلب.
4- ستظهر لك نافذة لتأكيد إعادة التقديم اضغط على تأكيد
5- تم رفع الطلب
