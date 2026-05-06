يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن بالتفصيل خطوات تقديم الطلب للأهلية من خلال تطبيق حساب المواطن لحل مشكلة الأهلية.

خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن

1- الدخول إلى تطبيق حساب المواطن

2- اختيار خانة ملف المستفيد

3- الدخول على تبويب الأهلية في أسفل الصفحة ومن ثم الضغط على على أيقونة إعادة تقديم الطلب.

4- ستظهر لك نافذة لتأكيد إعادة التقديم اضغط على تأكيد

5- تم رفع الطلب