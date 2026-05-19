Icon

الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية Icon البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ Icon السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة Icon هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام Icon من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر Icon إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده Icon تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ Icon الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة Icon “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | سكني يوضح آلية حجز مخططات الأراضي الجديدة عبر التطبيق

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ صباحاً
#يهمك_تعرف | سكني يوضح آلية حجز مخططات الأراضي الجديدة عبر التطبيق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قاال برنامج سكني إنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المخطط المناسب من خلال الحساب، ويرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصل كل ماهو جديد.

وأوضح سكني عبر منصة إكس أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:
http://onelink.to/sakani3

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حلول تمويلية مبتكرة

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد