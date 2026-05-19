يهمك_تعرف | سكني يوضح آلية حجز مخططات الأراضي الجديدة عبر التطبيق

قاال برنامج سكني إنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المخطط المناسب من خلال الحساب، ويرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصل كل ماهو جديد.

وأوضح سكني عبر منصة إكس أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

http://onelink.to/sakani3

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.