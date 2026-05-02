يهمك_تعرف | شروط إصدار وتجديد جواز السفر للأبناء عبر منصة أبشر

حددت المديرية العامة للجوازات، بالتفصيل خطوات وشروط إصدار وتجديد جواز السفر عبر منصة أبشر لولي الأمر.

إصدار جواز السفر للأبناء عبر أبشر

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس، أنه يجب وجود الهوية الوطنية لمن بلغ 10 أعوام فأكثر، مع تسجيل الخصائص الحيوية للأنباء من حيث البصمة والصورة.

ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة (أبشر) لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلمه عبر العنوان الوطني.