يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو

يترقب مستفيدو حساب المواطن، إيداع الدعم لشهر يونيو المقبل من العام 2026، وهي الدفعة 103 من الدعم.

موعد إيداع دعم حساب المواطن

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

ويتم عادة إيداع الدعم في حسابات مستفيدي حساب المواطن، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يتم تقديم أو تأخير إيداع الدعم ليوم واحد، إذا وافق يوم الإيداع إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: