بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج “الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30 #يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا “هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
يترقب مستفيدو حساب المواطن، إيداع الدعم لشهر يونيو المقبل من العام 2026، وهي الدفعة 103 من الدعم.
ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
ويتم عادة إيداع الدعم في حسابات مستفيدي حساب المواطن، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يتم تقديم أو تأخير إيداع الدعم ليوم واحد، إذا وافق يوم الإيداع إجازة رسمية.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.