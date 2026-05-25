شهد المشعر جاهزية متكاملة في البنية التحتية والخدمات المساندة

يوم التروية.. مشعر منى يستقبل جموع الحجاج وسط منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ مساءً
المواطن - واس

احتضن مشعر منى اليوم، الثامن من شهر ذي الحجة، جموع الحجاج الذين توافدوا لقضاء يوم التروية، اقتداءً بسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وسط أجواء إيمانية وروحانية، تزامنًا مع تكامل الجهود التشغيلية والخدمية والتنظيمية التي سخّرتها مختلف الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

انسيابية في انتقال الحجاج

وشهدت الطرق والمسارات المؤدية إلى مشعر منى حركة انسيابية في انتقال الحجاج من مكة المكرمة، عبر منظومة نقل متكاملة شملت الحافلات وقطار المشاعر المقدسة، وفق خطط تشغيلية وتنظيمية هدفت إلى تسهيل حركة التفويج وضمان سلامة الحجاج.

وانتشرت الكوادر الأمنية والصحية والفرق التطوعية في مختلف المواقع؛ لتنظيم حركة المشاة، وإرشاد الحجاج إلى مخيماتهم، إلى جانب تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والتوعوية على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة والراحة لضيوف الرحمن.

وشهد المشعر جاهزية متكاملة في البنية التحتية والخدمات المساندة، من خلال تجهيز المخيمات بأنظمة تكييف حديثة، وتوفير شبكات مياه الشرب المبردة، إلى جانب تشغيل المرافق الخدمية والصحية المرتبطة بمربعات الإسكان، بما يحقق بيئة مريحة للحجاج خلال فترة إقامتهم في منى قبل تصعيدهم إلى مشعر عرفات.

خرائط إرشادية وتطبيقات ذكية

وأسهمت الحلول التقنية والمنصات الرقمية في تسهيل وصول الحجاج إلى مقار سكنهم، عبر خرائط إرشادية وتطبيقات ذكية تدعم عمليات التنظيم والتفويج، في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ خططها التشغيلية في المشاعر المقدسة، بما يواكب كثافة الحركة البشرية خلال موسم الحج، ويعزز كفاءة إدارة الحشود والخدمات المقدمة للحجاج.

ويُعد يوم التروية أول محطات رحلة الحج في المشاعر المقدسة، حيث يتوجه الحجاج إلى منى لقضاء يومهم اقتداءً بسنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، قبل التوجه فجر يوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من الحج.

