عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات يوم التروية.. مشعر منى يستقبل جموع الحجاج وسط منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد الخيف وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
احتضن مشعر منى اليوم، الثامن من شهر ذي الحجة، جموع الحجاج الذين توافدوا لقضاء يوم التروية، اقتداءً بسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وسط أجواء إيمانية وروحانية، تزامنًا مع تكامل الجهود التشغيلية والخدمية والتنظيمية التي سخّرتها مختلف الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.
وشهدت الطرق والمسارات المؤدية إلى مشعر منى حركة انسيابية في انتقال الحجاج من مكة المكرمة، عبر منظومة نقل متكاملة شملت الحافلات وقطار المشاعر المقدسة، وفق خطط تشغيلية وتنظيمية هدفت إلى تسهيل حركة التفويج وضمان سلامة الحجاج.
وانتشرت الكوادر الأمنية والصحية والفرق التطوعية في مختلف المواقع؛ لتنظيم حركة المشاة، وإرشاد الحجاج إلى مخيماتهم، إلى جانب تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والتوعوية على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة والراحة لضيوف الرحمن.
وشهد المشعر جاهزية متكاملة في البنية التحتية والخدمات المساندة، من خلال تجهيز المخيمات بأنظمة تكييف حديثة، وتوفير شبكات مياه الشرب المبردة، إلى جانب تشغيل المرافق الخدمية والصحية المرتبطة بمربعات الإسكان، بما يحقق بيئة مريحة للحجاج خلال فترة إقامتهم في منى قبل تصعيدهم إلى مشعر عرفات.
وأسهمت الحلول التقنية والمنصات الرقمية في تسهيل وصول الحجاج إلى مقار سكنهم، عبر خرائط إرشادية وتطبيقات ذكية تدعم عمليات التنظيم والتفويج، في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتواصل الجهات المعنية تنفيذ خططها التشغيلية في المشاعر المقدسة، بما يواكب كثافة الحركة البشرية خلال موسم الحج، ويعزز كفاءة إدارة الحشود والخدمات المقدمة للحجاج.
ويُعد يوم التروية أول محطات رحلة الحج في المشاعر المقدسة، حيث يتوجه الحجاج إلى منى لقضاء يومهم اقتداءً بسنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، قبل التوجه فجر يوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من الحج.