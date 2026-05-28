Icon

توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى Icon “يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى Icon أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ Icon مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعزز كفاءة إدارة الغذاء الموسمي Icon الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج Icon نُسك الحاج في أيام التشريق Icon أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% Icon الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية Icon الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
بعد فراغهم من طواف الإفاضة وأداء معظم أعمال يوم النحر

“يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
“يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعدّ يوم الحادي عشر من ذي الحجة، أول أيام التشريق، ويُعرف عند العرب بـ”يوم القَرّ”، وهو اليوم الذي يستقر فيه حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بعد فراغهم من طواف الإفاضة وأداء معظم أعمال يوم النحر، فيقضونه في ذكر الله تعالى ورمي الجمرات والمبيت بمنى، اقتداءً بسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.
ويشهد مشعر منى خلال “يوم القَرّ” كثافة في حركة الحجاج المتجهين إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، بدءًا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط منظومة تنظيمية متكاملة تسهم في انسيابية الحركة وتوزيع الحشود على مختلف المسارات والطوابق، بما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة لضيوف الرحمن.وسخّرت الجهات المعنية مختلف إمكاناتها البشرية والتقنية والخدمية لخدمة الحجاج خلال أيام التشريق، من خلال خطط تشغيلية متكاملة تشمل خدمات النقل، والرعاية الصحية، والإرشاد، والتبريد، وتوفير المياه، إضافة إلى الجهود الأمنية والتنظيمية التي تضمن أداء المناسك بيسر وطمأنينة.


ويحرص الحجاج في “يوم القَرّ” على الإكثار من الذكر والتلبية والدعاء، امتثالًا لقوله تعالى: “وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ”، إذ تُعدُّ أيام التشريق من أعظم أيام الذكر والطاعة، وفيها يواصل الحجاج نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع.
ويستمر الحجاج في المبيت بمنى خلال أيام التشريق، مع جواز التعجل لمن أراد مغادرة منى بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، فيما يفضّل كثير من الحجاج إكمال نسكهم بالمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، تأسيًا بهدي النبي -عليه الصلاة والسلام-.
وتجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، عبر مختلف القطاعات، العناية الفائقة بضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بأمن وسلام وطمأنينة، ضمن منظومة خدمات متكاملة تُطوَّر عامًا بعد عام لخدمة الإسلام والمسلمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى
أخبار رئيسية

وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في...

أخبار رئيسية
سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى
السعودية

سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى

السعودية
القوات المشتركة تواصل تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في مشعر منى
السعودية

القوات المشتركة تواصل تقديم خدماتها لذوي الشهداء...

السعودية
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
السعودية

الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين...

السعودية
ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثّفة
السعودية

ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم...

السعودية