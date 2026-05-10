10 مشاهد فلكية تزيّن سماء محمية الإمام تركي خلال مايو 2026

تشهد سماء محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خلال شهر مايو الجاري 2026م سلسلة من الظواهر الفلكية المتتابعة، تضمّ 10 أحداث كونية متنوعة، في مشهد يعكس ثراء البيئة الطبيعية للمحمية ويعزز مكانتها وجهةً واعدةً لعشّاق الفلك والباحثين.

وبدأت هذه الظواهر في مطلع الشهر باكتمال القمر في الأول من مايو، يليه في الرابع منه اقتران القمر بنجمة قلب العقرب، ثم تتوالى الأحداث بين الخامس والثامن من الشهر بزخة شهب إيتا الدلويات، وفي العاشر من مايو يُشهد التربيع الأخير للقمر، أما يوم السادس عشر فتتجلّى ظاهرة المحاق، وفي التاسع عشر يقترن القمر بكوكب الزهرة، يعقبه في العشرين اقتران القمر بكوكب المشتري، وفي الثالث والعشرين يشهد الفلكيون حدثَين متزامنَين: اقتران القمر بنجمة المليك والتربيع الأول، لتختتم هذه السلسلة الكونية في السابع والعشرين من الشهر باقتران القمر بنجمة السماك الأعزل.

وأوضحت الهيئة أن موقع “السماء المظلمة” في صحراء النفود الكبير، المعتمد من الجمعية الدولية للسماء المظلمة، يُعدّ من بين المواقع الأقل تلوثًا ضوئيًا في المملكة، مما يتيح ظروفًا مثالية لرصد الأجرام السماوية بوضوح عالٍ، ويدعم جهود تطوير السياحة الفلكية والأنشطة العلمية المرتبطة بها.