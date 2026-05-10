10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة،.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تكييف.

– فني ميكانيكا.

– فني كهربائي.

– مساح.

– مهندس إلكترونيات.

– مهندس مدني.

– مهندس كهرباء.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس حاسب آلي.

– مدير مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

