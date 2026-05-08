142 رحلة يوميًا.. قطار الحرمين يستعد لذروة موسم الحج

أكد خالد الفرحان، المتحدث الرسمي لـالخطوط الحديدية السعودية سار، أن قطار الحرمين السريع يوفر أكثر من مليوني مقعد خلال موسم حج 1447هـ، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة خدمات النقل بين المشاعر المقدسة والمدن الرئيسية.

وأوضح الفرحان، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن هذه السعة التشغيلية تستهدف تحقيق وصول أسرع للحجاج وتقليل الاعتماد على وسائل النقل البرية، بما يسهم في تعزيز الانسيابية وتخفيف الضغط على الطرق خلال الموسم.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 400 ألف مسافر عبر قطار الحرمين السريع منذ بداية شهر ذي القعدة، ما يعكس الإقبال المتزايد على خدمات القطار باعتباره أحد أبرز وسائل النقل الحديثة التي تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بعدد من المحطات الحيوية.

وأضاف أن السعة التشغيلية لموسم الحج هذا العام تشهد زيادة تتجاوز 210 آلاف مقعد مقارنة بالموسم الماضي، فيما يتضمن التشغيل تنفيذ 5308 رحلات، بارتفاع يقدر بنحو 11%، بما يعزز كفاءة الحركة ويوفر خيارات أوسع لضيوف الرحمن.

وبيّن المتحدث الرسمي لـالخطوط الحديدية السعودية سار أن عدد الرحلات اليومية خلال أوقات الذروة قد يتجاوز 142 رحلة يوميًا، الأمر الذي يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الحجاج، إلى جانب رفع جودة تجربة السفر خلال موسم الحج.