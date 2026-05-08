27 مركزًا موسميًا للدفاع المدني على طرق ومنافذ الحج

عززت المديرية العامة للدفاع المدني مراكزها الموسمية في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1447هـ، بتسخير الإمكانات البشرية والآلية كافة، وتجهيز (27) مركزًا موسميًّا، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وتعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة، والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة، والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.