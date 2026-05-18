32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المسوحات.

– فني أول مرافق/ كهرباء.

– مهندس أول مدني.

– مهندس مقيم.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– رئيس التقارير/ المطار.

– مدير برنامج التحول الرقمي.

– مدير أول مشروع/ مركز البيانات.

– مهندس كميات.

– مدير الإنشاءات.

– مدير أول مشروع/ تكامل أنظمة أنفاق الطرق.

– مدير تجاري.

– مدير البيئة والاستدامة.

– مساعد موارد بشرية.

– مفتش ري.

– مفتش مدني/ إنشائي.

– أخصائي مستودعات البيانات والتقارير.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– منسق نمذجة معلومات المباني.

– مفتش مناظر طبيعية.

– مراقب وثائق.

– مفتش أول الصحة والسلامة والبيئة.

– مفتش مرافق/ الكهرباء.

– مهندس واجهة تقنية المعلومات والاتصالات.

– مفتش مرافق/ ميكانيكي.

– مهندس أول المواد.

– مهندس أول معماري مناظر طبيعية.

– كبير مساحي الأراضي.

– مهندس أول ري.

– مدير التنفيذ.

– مدير فني مشروع.

– مهندس تخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

