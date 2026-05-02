38 عملًا فنيًا يوثق “الكون في أبهى صورة” بالدمام

احتضنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس، فعاليات المعرض الفلكي الأول “الكون في أبهى صورة”، بمشاركة 18 مصورًا محليًا ودوليًا، يستعرضون من خلاله 38 عملًا فنيًا توثق أسرار الفضاء، بتنظيم من نادي مصوري الكوكبات الفلكي، وسط حضور لافت من المهتمين بالتصوير والفلك.

ويقدم المعرض -الذي يستمر لسبعة أيام- تجربة بصرية تمزج بين الفن والعلم، عبر عدسات احترافية التقطت تفاصيل السدم والمجرات السحيقة، والكواكب، والمناظر الليلية، والأحداث الفلكية النادرة.

وسيقدم المعرض ثلاث ورش عمل متخصصة، تتناول تقنيات التصوير الفلكي، والتراث الفلكي، وعلاقة الإنسان بالكون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي العلمي والفني، وتقريب مفاهيم علوم الفضاء بأسلوب بصري مبسط وملهم، مثمنًا جهود القائمين على المعرض من داعمين ورعاة وفنانين.

ويتيح المعرض “الكون في أبهى صورة” لكل عشاق الفن والسماء، لاكتشاف الكون كما لم يُرَ من قبل، بعدسة مبدعين يؤمنون بأن للنجوم حكايات تُروى بالصورة، وأن العلم حين يلتقي بالفن، يولد مشهدًا يليق بعظمة السماء، حيث إن المعرض مفتوح للجميع.