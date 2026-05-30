447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير 447 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ بالمنطقة خلال عيد الأضحى لعام 1447هـ، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والتنظيمية، بما يسهم في حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وأوضح الفرع أن الجولات الرقابية شملت متابعة أعمال 29 مسلخًا بالمنطقة، وأسفرت عن الإشراف على ذبح 17119 رأسًا من الأنعام وفق الإجراءات النظامية والاشتراطات الصحية المعتمدة، فيما رصدت الفرق الرقابية 28 مخالفة، ووجّهت 63 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

كما ضبطت الفرق الرقابية وصادرت 1303 كيلوغرامات من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المخالفة للاشتراطات الصحية، إلى جانب 66 كيلوغرامًا من الفواكه والخضار غير الصالحة.