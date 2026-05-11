5730 كادرًا ينفذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في موسم الحج

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام، من خلال تسخير جميع إمكاناتها ومواردها؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضحت الأمانة أن (5730) كادرًا ميدانيًا يشاركون في تنفيذ الخطة التشغيلية عبر تسع منصات إلكترونية تقدم الخدمات في مختلف المجالات، إضافة إلى (1234) معدة وآلية تغطي مساحة تبلغ 943 كيلومترًا مربعًا، وفقًا للنطاق العمراني.
وأفادت أن الخطة تشمل عدة محاور، من بينها الرقابة على الأنشطة التجارية، وأعمال النظافة العامة، وعمليات الإصلاح والصيانة للمباني والمنشآت، والإصحاح البيئي ومكافحة الآفات، إضافة إلى صيانة ومعالجة الطرق والميادين والجسور والأنفاق.

وبيّنت أن الخطة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين جودة وسلامة الأغذية المقدمة، وتقليل حجم النفايات وتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الطرق العامة ومسارات المشاة، والاستعداد للتعامل الأمثل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة؛ لضمان تجربة آمنة لضيوف الرحمن.

