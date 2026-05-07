سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان | ظاهرة فلكية نادرة يوم عيد الأضحى.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم | 7 دوائر قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن | ترامب: الصفقة مع إيران لم يرها أحد ولا تصغوا للخاسرين | وفرة وتنوع في الأضاحي بأسواق المواشي بالجوف | تحذير من خطر تفشي فيروس إيبولا في 10 دول بالقارة | التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية متقدمة تدير موسم حج بكفاءة عالية | السعودية و7 دول إسلامية تدين إهانات بن غفير لمحتجزي أسطول غزة | الحج والعمرة: منظومة التبريد المتكاملة في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة ستسهم في خفض درجات الحرارة وتعزيز راحة الحجاج | الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
7 دوائر قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - واس

أعلنت وزارة العدل جاهزيتها لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة قضائية وتوثيقية متكاملة داخل الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وشملت الاستعدادات تجهيز 7 دوائر قضائية متخصصة تعمل على مدار الساعة داخل نطاق الحرم المكي ومنى وعرفة ومزدلفة؛ للنظر في القضايا المرتبطة بموسم الحج، بما يسهم في سرعة الفصل واختصار الإجراءات مع المحافظة على الضمانات القضائية، إلى جانب تشغيل 4 كتابات عدل متنقلة لتقديم الخدمات التوثيقية للحجاج والجهات المشاركة في خدمة الحج.

وأكدت الوزارة تسخير الممكنات الرقمية لدعم الخدمات العدلية خلال موسم الحج، عبر منصة ناجز وتطبيقها الإلكتروني، الذي يتيح أكثر من 160 خدمة عدلية تشمل القطاعات القضائية والتوثيقية والتنفيذية.

وتأتي هذه الجهود ضمن التكامل بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات عدلية تسهم في حفظ الحقوق وتيسير الإجراءات خلال موسم الحج.

