7 دوائر قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة العدل جاهزيتها لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة قضائية وتوثيقية متكاملة داخل الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
وشملت الاستعدادات تجهيز 7 دوائر قضائية متخصصة تعمل على مدار الساعة داخل نطاق الحرم المكي ومنى وعرفة ومزدلفة؛ للنظر في القضايا المرتبطة بموسم الحج، بما يسهم في سرعة الفصل واختصار الإجراءات مع المحافظة على الضمانات القضائية، إلى جانب تشغيل 4 كتابات عدل متنقلة لتقديم الخدمات التوثيقية للحجاج والجهات المشاركة في خدمة الحج.
وأكدت الوزارة تسخير الممكنات الرقمية لدعم الخدمات العدلية خلال موسم الحج، عبر منصة ناجز وتطبيقها الإلكتروني، الذي يتيح أكثر من 160 خدمة عدلية تشمل القطاعات القضائية والتوثيقية والتنفيذية.
وتأتي هذه الجهود ضمن التكامل بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات عدلية تسهم في حفظ الحقوق وتيسير الإجراءات خلال موسم الحج.