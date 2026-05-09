منها تجنب تناول الأطعمة المكشوفة

9 نصائح صحية لحج آمن وخالٍ من المخاطر

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت هيئة الصحة العامة الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية خلال موسم حج 1447هـ، مؤكدةً أهمية اتباع التعليمات التي تسهم في الحفاظ على الصحة والسلامة أثناء أداء المناسك، وتعزز الوقاية من الإجهاد والأمراض في ظل الزحام وارتفاع درجات الحرارة.

9 إرشادات صحية

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة إكس، أن هناك 9 إرشادات صحية أساسية تساعد الحجاج على أداء المناسك بأمان وطمأنينة، مشددةً على أهمية تجنب الازدحام والتدافع وتسلق المرتفعات، إلى جانب ضرورة عدم المشي حفاة للوقاية من الإصابات والإجهاد.

كما نصحت الهيئة بتجنب تناول الأطعمة المكشوفة، والحرص على شرب المياه بانتظام لتفادي الجفاف، واستخدام المظلة للوقاية من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة للحد من انتقال العدوى.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالغذاء الصحي المتوازن، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، إلى جانب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، لما لذلك من دور مهم في تعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة خلال موسم الحج.

