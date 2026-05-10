OpenAI تضيف خصائص صوتية متطورة للتفاعل الفوري مع المستخدمين

أضافت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية “أوبن أيه آي” (OpenAI), خصائص صوتية جديدة إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها؛ لتمكين المطورين من ابتكار تطبيقات قادرة على التفاعل الصوتي مع المستخدمين، وتحرير النصوص، وترجمة المحادثات فوريًا.

وأوضحت في بيان لها أن خاصية “GPT-RealTime” المدعومة بتقنية “GPT-5″، صُممت لمعالجة طلبات المستخدمين الأكثر تعقيدًا، بما يعزز قدرات التفاعل الصوتي الفوري, وأطلقت ميزة “GPT RealTime Translate”، التي توفر خدمات الترجمة الفورية للمحادثات، وتدعم أكثر من 70 لغة إدخال (اللغات التي يستوعبها النظام)، و13 لغة إخراج (اللغات التي تتم الترجمة إليها).

وأفادت الشركة أنها طرحت أيضًا تقنية جديدة لتحويل الصوت إلى نص تُعرف باسم “GPT RealTime Whisper”، تعمل بشكل لحظي أثناء التفاعل بين المستخدم والتطبيق.

وأشارت “أوبن أيه آي” إلى أن هذه الخصائص تنقل التفاعل الصوتي من مجرد محادثات بسيطة إلى واجهات متقدمة، قادرة على الاستماع، والمعالجة، والترجمة، وتحويل الكلام إلى نص في الزمن الحقيقي.