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آلية التعويض عن العمل الإضافي وحقوق الموظف

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ مساءً
آلية التعويض عن العمل الإضافي وحقوق الموظف
المواطن - فريق التحرير

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أوضح مستشار الموارد البشرية ناصر الواصلي آلية التعويض عن ساعات العمل الإضافية، مبيناً أن الأصل فيها يكون التعويض المادي، فيما يمكن استبدالها بساعات أو أيام راحة في حال نصت اللائحة الداخلية للمنشأة على ذلك.

وقال الواصلي خلال لقائه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، إن العمل خلال الإجازات والأعياد يمكن تعويضه بأيام راحة، كما يحق للموظف الاختيار بين الحصول على الراحة أو التعويض المالي وفق الأنظمة المعتمدة.

وأشار إلى أن الموظف يكون ملزماً بأداء ساعات العمل الإضافية عند طلبها، على ألا تتجاوز أربع ساعات يومياً.

وفي سياق متصل، أوضح الواصلي ضوابط تواصل المدير مع الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، مؤكداً أنه لا يحق للمدير تكليف الموظف بمهام عمل خارج ساعات العمل إلا في حالات محددة تتطلب طبيعة العمل ذلك، مثل بعض التخصصات الطبية.

وأضاف أنه في حال استجابة الموظف للعمل خارج وقت الدوام بناءً على طلب المدير، فإنه يستحق الحصول على أجر إضافي مقابل تلك الساعات.

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