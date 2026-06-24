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أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات
المواطن - واس

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طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 25 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها) الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تنظيم إجراءات تلقي وقبول الهبات والتبرعات وإدارتها والرقابة عليها وفق الأطر النظامية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 يوليو 2026م.
وشهدت المنصة طرح مشروع (سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة)؛ الذي يهدف من خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تنظيم حوكمة استخدام وإتاحة الموارد المشتركة على المستوى الوطني، والتكامل والتشغيل البيني بين الجهات وأنظمتها التعليمية والتدريبية.
كما يسعى إلى ضمان جودة الموارد المشتركة وملاءمتها لمخرجات التعلّم المستهدفة، وتعزيز إتاحة الموارد المشتركة ومشاركتها بين الجهات الحكومية بما يحقق الاستفادة الوطنية المثلى، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 يوليو 2026م.
ومن جانبه طرح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروع (المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي)؛ الذي يهدف من خلاله إلى تطوير وإصدار معايير وطنية لخدمات التأهيل الطبي في المملكة العربية السعودية كمرجع وطني موحّد يحدد المتطلبات الأساسية لتقديم الخدمة بشكل آمن وفعال ومتمحور حول المريض، وأن تكون المعايير قابلة للتطبيق على خدمات التأهيل الطبي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 يوليو 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

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