Icon

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار Icon أمانة عسير ترفع جاهزية 671 حديقة ومتنزهًا لاستقبال موسم الصيف Icon ضبط مقيم مخالف لتلويثه التربة بمواد خرسانية في المدينة المنورة Icon وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 128 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2026م Icon الشمام المحلي يغذي أسواق السعودية بأجود الأصناف بإنتاج يتجاوز 70.5 ألف طن Icon رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا Icon الأسهم الكورية تتكبد خسائر حادة وتراجع كوسبي 10% وسط موجة بيع واسعة Icon ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% بدعم المركبات الكهربائية Icon النوم المنتظم والحركة المسائية.. عادات مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل Icon الخارجية الإيرانية: لا تفتيش لمنشآت النووي المستهدفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى السابعة

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٦ مساءً
أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى السابعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، يصل مداها (3-5) كم.

وتؤثر الحالة التي تبدأ من الساعة 3 مساء حتى 7 مساءً على العاصمة الرياض، ومحافظات رماح، والأفلاج، والخرج، والسليل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول
أخبار رئيسية

71 مليون متر من الأراضي البيضاء في...

أخبار رئيسية