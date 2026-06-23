أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى السابعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، يصل مداها (3-5) كم.

وتؤثر الحالة التي تبدأ من الساعة 3 مساء حتى 7 مساءً على العاصمة الرياض، ومحافظات رماح، والأفلاج، والخرج، والسليل.