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أتربة مثارة على منطقة تبوك

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
أتربة مثارة على منطقة تبوك
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على أملج، والوجه، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وارتفاعًا للأمواج، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1_3) كم.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

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