الترتيبات جارية لاجتماع أميركا وإيران في سويسرا غدًا السعودية تحقق المرتبة 13 عالميًا و3 على مستوى دول العشرين في اتنافسية العالمية 2026 بين الحرفة والتاريخ.. قصة الاسم الذي بقي على ميزاب الكعبة المشرفة أتربة مثارة ورياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تراجع النفط منتخب غانا يفوز على نظيره البنمي بهدف وحيد في كأس العالم 2026 منتخب كولومبيا يتجاوز أوزبكستان بثلاثة أهداف في كأس العالم 2026 عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي الباحة وينقل لهم تحيات القيادة إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من أتربة مثارة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كم.
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.