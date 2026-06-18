أتربة مثارة ورياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من أتربة مثارة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كم.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.