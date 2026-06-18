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أتربة مثارة ورياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء 

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ صباحاً
أتربة مثارة ورياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء 
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من أتربة مثارة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كم.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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