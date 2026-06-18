أتربة مثارة ورياح على شرورة حتى المساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم.

وبين أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّٰه تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.