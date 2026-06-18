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أتربة مثارة ورياح على شرورة حتى المساء 

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
أتربة مثارة ورياح على شرورة حتى المساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم.

وبين أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّٰه تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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