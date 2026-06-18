جامعة الشمالية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا ترامب: منتقدو الاتفاق مع إيران أغبياء أو حاسدون #يهمك_تعرف | شروط تحمل الدولة لضريبة 5% للمسكن الأول عبر برنامج سكني وقاء: خلو السعودية رسميًا من التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول #يهمك_تعرف | توكلنا: عرض النتائج الدراسية يتم عبر بيانات وزارة التعليم والتحديث عبرها #يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية أتربة مثارة ورياح على شرورة حتى المساء سبب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في قصر فرساي النباتات البرية هوية بيئية بالشمالية حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة بالمناطق البحرية
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم.
وبين أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّٰه تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.