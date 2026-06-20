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أتلانتا.. مدينة الأولمبياد التي تستقبل الأخضر مجددًا بعد 30 عامًا

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ مساءً
أتلانتا.. مدينة الأولمبياد التي تستقبل الأخضر مجددًا بعد 30 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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تستقبل مدينة أتلانتا الأمريكية منافسات كأس العالم FIFA 2026™ بوصفها واحدة من أبرز المدن المضيفة للبطولة، مستندة إلى إرث رياضي واقتصادي وتعليمي جعلها من أكثر المدن تأثيرًا في جنوب الولايات المتحدة.

وتقع أتلانتا في ولاية جورجيا، وتُعد مركزًا رئيسيًا للنقل والأعمال في الولايات المتحدة، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي وشبكة البنية التحتية المتطورة التي تربطها بمختلف المدن الأمريكية والعالمية. ويُشكل مطار هارتسفيلد–جاكسون أتلانتا الدولي أحد أبرز معالم المدينة، إذ يُعد من أكثر مطارات العالم ازدحامًا، ويوفر رحلات مباشرة إلى أكثر من 160 وجهة داخلية و80 وجهة دولية.

وتحظى المدينة بمكانة اقتصادية بارزة لكونها مقرًا أو مركزًا رئيسيًا لعدد من الشركات الأمريكية والعالمية الكبرى، من بينها كوكاكولا، ودلتا إيرلاينز، ويو بي إس، وهوم ديبوت، ما جعلها مركزًا مؤثرًا في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجزئة والابتكار.
وعلى الصعيد الرياضي، ارتبط اسم أتلانتا باستضافة الأحداث الكبرى منذ احتضانها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1996، التي شكلت محطة فارقة في تاريخ المدينة، وأسهمت في تطوير بنيتها التحتية الرياضية والحضرية. ومنذ ذلك الحين واصلت أتلانتا ترسيخ مكانتها على خريطة الرياضة العالمية من خلال استضافة بطولات ومنافسات دولية متعددة.

وتحمل المدينة بُعدًا خاصًا في الذاكرة الرياضية السعودية، إذ شهدت منافسات كرة القدم في أولمبياد أتلانتا 1996 مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي، قبل أن تعود بعد ثلاثة عقود تقريبًا إلى واجهة الأحداث الكروية العالمية من خلال استضافة مباريات كأس العالم 2026، ومنها مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإسباني.

أما على المستوى التعليمي، فتُعد أتلانتا من أبرز المراكز الأكاديمية في الولايات المتحدة، إذ تضم عددًا من الجامعات ومؤسسات البحث المرموقة، من بينها معهد جورجيا للتقنية (جورجيا تك)، وجامعة إيموري، وجامعة ولاية جورجيا، إلى جانب كليات عريقة أسهمت في تعزيز مكانة المدينة مركزًا للمعرفة والابتكار.

ومع احتضانها عددًا من مباريات كأس العالم 2026، تؤكد أتلانتا قدرتها على الجمع بين الرياضة والاقتصاد والتعليم والثقافة، في نموذج يعكس المكانة التي وصلت إليها كإحدى أبرز المدن الأمريكية الحاضرة على الساحة العالمية.

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