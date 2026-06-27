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أخفى جثة فتاة في حقيبة سفر والقبض عليه في تايلاند

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٧ مساءً
أخفى جثة فتاة في حقيبة سفر والقبض عليه في تايلاند
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة تايلاند القبض على رجل أسترالي كان في طريقه لمغادرة البلاد، بعد العثور على بقايا فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في حقيبة سفر في منطقة باتايا السياحية الشهيرة، حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت.

ونقلت وسائل إعلام محلية وأسترالية عن الشرطة القول إن الرجل الذي شوهدت الفتاة التايلاندية معه آخر مرة في باتايا، متهم بقتلها.

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وتم أمس الجمعة اعتقال المشتبه به في مطار سوفارنابومي الدولي ببانكوك، وهو في منتصف الأربعينيات من عمره، وتم إعادته مرة أخرى إلى باتايا للاستجواب.

القبض على أسترالي في تايلاند

وقبل ساعتين، أبلغ أصدقاء الفتاة عن اختفائها في المنتجع، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية، ” إيه بي سي” ، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة دخولها فندق الرجل صباح الخميس، ممسكة بيده.

وأظهرت لقطات لاحقة الرجل وهو يغادر الفندق بمفرده، ويسحب خلفه حقيبة سفر كبيرة وكان من الواضح أنها ثقيلة.

وأظهرته كاميرات المراقبة في الشوارع وهو يحمّل الحقيبة على دراجة بخارية ويقودها على طول خط سكة حديد.

وعثرت خدمات الطوارئ لاحقًا على جثة الفتاة في نفس الموقع، على بعد حوالي 10 دقائق بالسيارة من الفندق. وكانت الجثة عارية وأظهر وجهها علامات تشير إلى حدوث عنف كبير.

وتعتقد الشرطة أن الرجل قتل الفتاة، مع وجود علامات خدش على جسده تشير إلى أنها قاومته.

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