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السعودية
سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.4%

أدنى مستوى منذ عام.. البطالة في السعودية تنخفض إلى 3.1% خلال الربع الأول

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
أدنى مستوى منذ عام.. البطالة في السعودية تنخفض إلى 3.1% خلال الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 3.1% خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلًا أدنى مستوى منذ الربع الأول من العام السابق.

وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة انخفض بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، فيما سجل ارتفاعًا سنويًا قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين

وسجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.4% خلال الربع الأول من 2026، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من العام الماضي، متراجعًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع سنويًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات وصول معدل البطالة لغير السعوديين إلى 1.5% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ0.8% خلال الربع الأول من عام 2025.

كما سجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49% خلال الربع الأول من 2026، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2025، فيما تراجع على أساس سنوي بمقدار 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

 

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